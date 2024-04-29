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Окупанти вдарили по Харкову двома плануючими боєприпасами: правоохоронці показали наслідки

Окупанти вдарили по Харкову двома плануючими боєприпасами: правоохоронці показали наслідки

29 квітня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційних ударів поблизу житлового кварталу в Київському районі Харкова. За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу травмовано 42-річного цивільного чоловіка, його госпіталізовано до лікарні. У багатоповерхівках вибито вікна.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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