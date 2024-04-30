Харківські підприємці отримали податкові пільги

У місті Харкові фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради.

Згідно з рішенням, з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки.

Також за цей період ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) встановлено на рівні 0%.

Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, ухвалене рішення сприятиме підтримці бізнесу та громадян міста, які, попри постійні ризики, продовжують працювати на прифронтовій території.

За умови надходження додаткової дотації з державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету.

«Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости