Наслідки авіаудару по Харкову: один загиблий, 9 поранено

Сьогодні, 30 квітня, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дев’ятеро зазнали поранень.

«У Київському районі ракети влучили в гаражний кооператив. Там пошкоджено більше ніж 50 гаражів, дуже багато автівок. Крім того, росіяни обстріляли ділянку в Холодногірському районі, де немає жодних військових об’єктів», – розповів мер.

Друге влучання – по Холодногірському району.

Агентство Телевидения Новости