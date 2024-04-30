Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:50
Просмотров: 92

Наслідки авіаудару по Харкову: один загиблий, 9 поранено

Наслідки авіаудару по Харкову: один загиблий, 9 поранено

Сьогодні, 30 квітня, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дев’ятеро зазнали поранень.

«У Київському районі ракети влучили в гаражний кооператив. Там пошкоджено більше ніж 50 гаражів, дуже багато автівок. Крім того, росіяни обстріляли ділянку в Холодногірському районі, де немає жодних військових об’єктів», – розповів мер.

Друге влучання – по Холодногірському району.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 