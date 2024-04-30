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Наслідки авіаудару по Харкову: один загиблий, 9 поранено
Сьогодні, 30 квітня, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста Харкова.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
За його словами, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дев’ятеро зазнали поранень.
«У Київському районі ракети влучили в гаражний кооператив. Там пошкоджено більше ніж 50 гаражів, дуже багато автівок. Крім того, росіяни обстріляли ділянку в Холодногірському районі, де немає жодних військових об’єктів», – розповів мер.
Друге влучання – по Холодногірському району.