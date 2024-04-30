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У Харкові внаслідок обстрілу загинув залізничник
Сьогодні, 30 квітня, внаслідок обстрілу у Харкові загинув залізничник Олександр Кот 1998 р. н., його колега зазнала поранень.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
«Висловлюємо щирі співчуття рідним, зобов’язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку його синові і родині. Це черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.
Постраждалій внаслідок удару жінці надається меддопомога.