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У Харкові внаслідок обстрілу загинув залізничник

У Харкові внаслідок обстрілу загинув залізничник

Сьогодні, 30 квітня, внаслідок обстрілу у Харкові загинув залізничник Олександр Кот 1998 р. н., його колега зазнала поранень.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, зобов’язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку його синові і родині. Це черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

Постраждалій внаслідок удару жінці надається меддопомога.

Агентство Телевидения Новости

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