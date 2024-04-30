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Пошкоджено адмінбудівлю та 40 гаражів: рятувальники ліквідували пожежу після обстрілу Харкова

Пошкоджено адмінбудівлю та 40 гаражів: рятувальники ліквідували пожежу після обстрілу Харкова

Сьогодні вранці дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста. Одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись три легкові автомобілі, пошкоджені ще шість. Рятувальники ліквідували загорання.

У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

Агентство Телевидения Новости

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