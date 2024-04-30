Окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами – прокуратура
30 квітня близько 10:00 збройні сили рф завдали авіаударів по Харкову, зафіксоване два влучання в Київському районі та одне – в Холодногірському районі.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними прокуратури, окупанти били по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Коментар: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко
У Холодногірському районі зафіксовано влучання по території цивільного підприємства залізничної інфраструктури. Загинув 25-річний чоловік. Травми отримали троє жінок та чоловік. Всі постраждалі — співробітники підприємства.
У Київському районі внаслідок російської атаки пошкоджено гаражний кооператив, учбовий заклад, адміністративну будівлю. Сталась пожежа. Постраждали чотири мирні мешканці: двоє чоловіків та двоє жінок.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.