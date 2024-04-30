Двоє поліцейських дістали поранень внаслідок авіаудару по Харкову

Кількість поранених внаслідок авіаударів по Харкову 30 квітня зросла до 10: в Київському районі шестеро постраждалих, в Холодногірському – четверо. 25-річний чоловік загинув.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок російського авіаудару по Київському району Харкова зазнали травм шестеро людей. Серед них: двоє чоловіків, двоє жінок та двоє поліцейських. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 46 гаражів. Три авто згоріло, ще 10 — пошкоджено.

У Холодногірському районі зафіксовано влучання по території цивільного підприємства залізничної інфраструктури. Загинув 25-річний чоловік. Травми отримали троє жінок та чоловік. Загиблий та постраждалі – співробітники підприємства.

За попередніми даними, ворог завдав ударів по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Новобаварської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости