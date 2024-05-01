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Окупанти з літаків обстріляли селище Золочів на Харківщині: є жертви

Окупанти з літаків обстріляли селище Золочів на Харківщині: є жертви

1 травня близько 10:00 армія рф з літаків здійснено три удари по центру селища Золочів на Харківщині: двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Загинуло двоє людей: чоловік 1960 р. н. та жінка 1986 р. н. За попередніми даними, поранень зазнали троє людей: чоловік 1977 р. н. та жінка 1974 р. н. з пораненнями середньої важкості направлені до обласної лікарні, у чоловіка 1988 р. н. легке поранення, він у Золочівській лікарні.

Значно пошкоджено адміністративні приміщення, Ощадбанку, пошкоджено та знищено більше 20 автомобілів, прямим влучанням знищено будинок.

На місці працюють рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

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