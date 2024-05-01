На Харківщині зростає кількість нетверезих водіїв: скільки проміле дозволено законом

За минулий місяць поліція зафіксувала 494 випадки керування водіями транспортними засобами в стані сп’яніння, чи з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Серед водіїв, у яких патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, були й такі, чий результат алкотестера перевищував норму в десятки разів, зазначають патрульні.

Також значний відсоток водіїв, щодо яких складені протоколи, перебували з ознаками наркотичного сп’яніння.

Поліція нагадує, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле.

Понад 3 проміле алкоголю вважається фазою важкого сп’яніння, яка наближається до алкогольного отруєння.

У всіх випадках інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водіїв від керування.

Агентство Телевидения Новости