Світла не буде й вночі: графік відключень електроенергії у Харкові розширено

Графік погодинних відключень розширено з урахуванням нічних годин.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Додаткові відключення потрібні для виконання аварійно-відновлювальних робіт в Об’єднаній енергетичній системі.

1 травня графік погодинних відключень буде розширено з урахуванням нічних годин та буде діяти до ранку 2 травня.

На цей час закликають промислові об’єкти максимально знизити споживання електроенергії.

Опублікований раніше графік відключень на 1-3 травня залишається актуальним.

Агентство Телевидения Новости