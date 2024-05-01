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Світла не буде й вночі: графік відключень електроенергії у Харкові розширено
Графік погодинних відключень розширено з урахуванням нічних годин.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Додаткові відключення потрібні для виконання аварійно-відновлювальних робіт в Об’єднаній енергетичній системі.
1 травня графік погодинних відключень буде розширено з урахуванням нічних годин та буде діяти до ранку 2 травня.
На цей час закликають промислові об’єкти максимально знизити споживання електроенергії.
Опублікований раніше графік відключень на 1-3 травня залишається актуальним.