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Обстріл селища Золочів: зросла кількість постраждалих, серед них – дитина

Обстріл селища Золочів: зросла кількість постраждалих, серед них – дитина

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу селища Золочів керованими авіабомбами відомо про двоє загиблих та шість постраждалих цивільних людей, серед них — 11 річний хлопець.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Деталі:

Загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, перебували в автівці в районі влучання ворожого КАБу.

74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Їх стан оцінюється як середній.

35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно.

Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім надана необхідна меддопомога.

Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше ніж 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.

Агентство Телевидения Новости

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