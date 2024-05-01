Окупанти випустили по Золочеву на Харківщині плануючі боєприпаси

1 травня збройні сили рф завдали удари з авіації по центру селища Золочів Богодухівського району: загинули двоє мирних жителів, є поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок.

Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі. Сьогодні загиблому виповнилось 62 роки.

Наразі також відомо про пʼятьох поранених.

За попередніми даними, ворог завдав удари по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости