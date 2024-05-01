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Армія рф вдарила по Харкову боєприпасом УМПБ: наслідки влучання в Київському районі

Армія рф вдарила по Харкову боєприпасом УМПБ: наслідки влучання в Київському районі

Сьогодні, 1 травня, близько 10:30 окупанти з території рф здайснили запуск з літака плануючого авіаційного боєприпасу по Харкову.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання біля житлової будівлі, пошкоджено приватні домоволодіння.

Інформація щодо травмованих і загиблих не надходила. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Коментар: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

Агентство Телевидения Новости

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