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Внаслідок обстрілу села на Харківщині поранено жінку

Внаслідок обстрілу села на Харківщині поранено жінку

1 травня о 12:20 окупанти обстріляли село Лелюківка Шевченківської громади Куп’янського району.

В результаті зазнала травм 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу, повідомили в ГУНП Харківської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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