На Харківщині створюють місцеві автоматизовані системи оповіщення

До кінця року на Харківщині створять 63 місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення (МАСЦО) у 7 районах та 56 громадах.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«На сьогодні важливим питанням, яке стоїть перед громадами та адміністраціями районів, є розробка та створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Разом з тим, створюємо і автономність щодо електроживлення на випадок аварійних відключень електроенергії», – зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У 2022-2023 роках Департаментом цивільного захисту було передано 115 електросирен з блоками управління, які були безкоштовно отримані від Офісу Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в місті Полтава, у всі райони області та встановлені у 35 громадах, у тому числі і в місті Харкові – 10 елктросирен.

«У Харкові було додатково встановлено 7 електросирен та 50 сучасних блоків управління електросиренами. Зазначені електросирени можуть стати основою для створення МАСЦО», – розповів директор Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

Також, як зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Харківщина отримала чергову партію Starlink для потреб сільських, місцевих, районних військових адміністрацій, медичних установ тощо.

Агентство Телевидения Новости