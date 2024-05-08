На Харківщині закликали утриматися від відзначальних заходів 8 та 9 травня

Рекомендуємо харків’янам обмежити відзначальні заходи до 8 і 9 травня.

Про це наголосив під час прес підходу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Будь-які святкові чи пам’ятні дні, зокрема, 8 травня чи 9 травня, ворог може використовувати як провокацію. Таке ми вже спостерігали на Великдень, у неділю ворог обстріляв центр міста Харків, цивільний житловий масив. Так само не виключено його активні дії проти нашого цивільного населення і в ці травневі дні», – сказав Олег Синєгубов.

Він зазначив, що напередодні прокомунікували з ветеранськими спілками щодо обмеження відзначальних заходів.

«Досі діють обмеження та заборони щодо скупчення людей у місті Харків та по області. Ми розуміємо, що ворог концентрується на півночі і може вчинити активні дії у будь-який час, тому варто бути обережними», – додав начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости