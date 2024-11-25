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На Харківщині будують укриття в ліцеї за 102 млн гривень

На Харківщині будують укриття в ліцеї за 102 млн гривень

У Лозівській громаді Харківської області на території місцевого ліцею триває будівництво укриття. У бомбосховищі зможуть перебувати 500 школярів та педпрацівників.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загальна вартість проєкту – понад 102 мільйони гривень, з яких понад 92 мільйони —  кошти державної субвенції.

«Розбудова безпечної освітньої мережі на Харківщині — реалізація Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського. У межах пунктів «Безпека» і «Людський капітал» Харківська ОВА продовжуємо розвивати освітню галузь», – зазначив Синєгубов.

Загалом на території громади здобувають освіту 7711 учнів.

Агентство Телевидения Новости

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