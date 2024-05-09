Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:07
Просмотров: 92

Аварійний ранок у Харкові: за кілька годин сталося три ДТП з постраждалими

Аварійний ранок у Харкові: за кілька годин сталося три ДТП з постраждалими

Сьогодні зранку у Харкові сталося щонайменше три ДТП з постраждалими – на проспекті Льва Ландау, на проспекті Героїв Харкова та на вулиці Мироносицькій.

Близько 9:30 на перехресті вулиць Мироносицька та Олеся Гончара не розминулися Hyundai Santa FE та Kia Sportage. На місці працювали медики та поліція.

Близько 9:30 на проспекті Льва Ландау зіткнулися Mersedes ML350 та Hyundai Getz.

На проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю Renault master та мотоцикла.

Обставини зіткненнь встановлюватимуть слідчо-оперативні групи.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 