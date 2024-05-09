Аварійний ранок у Харкові: за кілька годин сталося три ДТП з постраждалими

Сьогодні зранку у Харкові сталося щонайменше три ДТП з постраждалими – на проспекті Льва Ландау, на проспекті Героїв Харкова та на вулиці Мироносицькій.

Близько 9:30 на перехресті вулиць Мироносицька та Олеся Гончара не розминулися Hyundai Santa FE та Kia Sportage. На місці працювали медики та поліція.

Близько 9:30 на проспекті Льва Ландау зіткнулися Mersedes ML350 та Hyundai Getz.

На проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю Renault master та мотоцикла.

Обставини зіткненнь встановлюватимуть слідчо-оперативні групи.

Агентство Телевидения Новости