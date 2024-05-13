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У Харкові надають прихисток евакуйованим з зони бойових дій

У Харкові надають прихисток евакуйованим з зони бойових дій

Місто Харків приймає евакуйованих мешканців прикордонних районів Харківської області, в яких російський агресор активізував бойові дії.

Про це 12 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він розповів, що громадян, які через посилення обстрілів були вимушені покинути свої домівки, забезпечують усім необхідним.

«Переважна більшість евакуйованих залишається в Харкові. Ми пропонуємо їм проживання в гуртожитках, і дуже багато людей користуються цією пропозицією. Ми забезпечуємо їх продуктами харчування, засобами гігієни та іншими предметами першої потреби», – розповів Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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