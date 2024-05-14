Комунальники усувають наслідки ворожого авіаудару по Харкову

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» усуває наслідки ворожого авіаудару в Київському районі.

Про це повідомляє міськрада.

Комунальники закривають віконні контури. За попередніми даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено більше ніж 500 вікон у квартирах та під’їздах.

Робітники КП «Харківблагоустрій» прибирають скло та габаритне сміття. Фахівці КП «Житлокомсервіс» продовжують обстеження будинків на наявність пошкоджень.

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