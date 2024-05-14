Завтра однин з районів Харкова залишиться без води: ремонтні роботи на водогоні

У Основ’янському районі комунальники проведуть ремонтні роботи на водоводі.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на перехресті вулиць Валер’янівська/Полтавська, з 10:00 до 24:00 15 травня буде тимчасово припинено водопостачання деяких вулиць Основ’янського району.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Зі списком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства.

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