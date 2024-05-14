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Завтра однин з районів Харкова залишиться без води: ремонтні роботи на водогоні

Завтра однин з районів Харкова залишиться без води: ремонтні роботи на водогоні

У Основ’янському районі комунальники проведуть ремонтні роботи на водоводі.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на перехресті вулиць Валер’янівська/Полтавська, з 10:00 до 24:00 15 травня буде тимчасово припинено водопостачання деяких вулиць Основ’янського району.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Зі списком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства.

Агентство Телевидения Новости

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