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Завтра однин з районів Харкова залишиться без води: ремонтні роботи на водогоні
У Основ’янському районі комунальники проведуть ремонтні роботи на водоводі.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на перехресті вулиць Валер’янівська/Полтавська, з 10:00 до 24:00 15 травня буде тимчасово припинено водопостачання деяких вулиць Основ’янського району.
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».
Зі списком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства.