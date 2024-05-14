У Харкові частково знеструмлені два райони

У зв’язку з аварійною ситуацією в енергомережі частково знеструмлені споживачі Київського та Салтівського районів Харкова.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

«Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, на Харківщині через обстріли без світла – понад 33 тисячі абонентів, є пошкодження газопроводів.

Енергетики заживили 471 абонента, що вимикалися через бойові дії. Внаслідок бойових дій залишаються без напруги 33,7 тисячі точок обліку. Тривають відновлювальні роботи. Через пошкодження газопроводів припинено газопостачання 264 споживачам.

Агентство Телевидения Новости