Вісім пожеж на Харківщині за добу: найбільша сталася у лісовому масиві у Боровій

Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та м. Харкові.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Найбільша з них за площею зафіксована у лісовому масиві в селі Борова Ізюмського району. Там горіла лісова підстилка на площі 8 га.

Також пожежі в екосистемах гасили в селі Козача Лопань та біля харківської кільцевої дороги у Харківському районі, а також у Слобідському районі міста Харкова.

В Шевченківському районі Харкова горіли: дачний будинок, 15 приватних гаражів та 4 автомобілі.Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Агентство Телевидения Новости