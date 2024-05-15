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Вісім пожеж на Харківщині за добу: найбільша сталася у лісовому масиві у Боровій
Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та м. Харкові.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Найбільша з них за площею зафіксована у лісовому масиві в селі Борова Ізюмського району. Там горіла лісова підстилка на площі 8 га.
Також пожежі в екосистемах гасили в селі Козача Лопань та біля харківської кільцевої дороги у Харківському районі, а також у Слобідському районі міста Харкова.
В Шевченківському районі Харкова горіли: дачний будинок, 15 приватних гаражів та 4 автомобілі.Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.