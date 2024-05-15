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США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot
Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ЗРК Patriot.
Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, пише «Європейська правда“».
За словами співрозмовників агентства, США хочуть надіслати одну батарею разом з радарами.
Європейські союзники також працюють над можливістю відправити Україні додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, зазначили джерела.