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Сегодня 09:55
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США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot

США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ЗРК Patriot.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, пише «Європейська правда“».

За словами співрозмовників агентства, США хочуть надіслати одну батарею разом з радарами.

Європейські союзники також працюють над можливістю відправити Україні додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, зазначили джерела.

Агентство Телевидения Новости

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