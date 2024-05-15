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Стан постраждалих внаслідок обстрілів Харкова: звіт медиків

Стан постраждалих внаслідок обстрілів Харкова: звіт медиків

Наразі в лікарнях міста знаходиться двоє постраждалих, які зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів Харкова 14 травня.

На стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні перебуває 8-річна дівчинка, її стан стабільний, повідомляє ХОВА.

11-річній дівчинці, яка отримала акубаротравму та струс головного мозку, надали необхідну допомогу. Вона знаходиться на амбулаторному лікуванні.

У реанімації хірургічного відділення знаходиться 47-річний чоловік. Його було прооперовано (травми внутрішніх органів), стан – стабільний.

Амбулаторна допомога була надана 2 цивільним: 36-річному чоловіку, який отримав акубаротравму та 78-річній жінці – закрита черепно-мозкова травма легкого ступеня.

Агентство Телевидения Новости

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