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Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська – поліція

Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська – поліція

Станом на 15 травня у місті Вовчанськ Харківської області тривають активні бої, ситуація в населеному пункті вкрай складна.

Про це в Фейсбуці повідомив начальник сектору реагування ПП відділу поліції № 1 м. Вовчанськ Олексій Харківський.

Незважаючи на ситуацію, поліція знаходиться на місці та евакуює жителів.

«Ситуація у Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо, ми на місці, працюємо», – звернувся до жителів поліцейський.

Агентство Телевидения Новости

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