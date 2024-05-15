Продовжується евакуація з прикордоння на Харківщині

Ворог продовжує завдавати удари по прикордонних громадах, тому поліція продовжує евакуацію населення.

Поліцейські масово розповсюджують інформацію серед людей про можливість виїхати, про місця збору та порядок дій, повідомляє поліція Харківської області.

Під час евакуації поліція використовує службовий броньований автомобіль.

«З 19:00 вечора до 06:00 години ранку сьогодні надійшло 179 заявок на вивезення людей з Вовчанської громади. Така кількість охочих виїхати пов’язана напряму з масованими обстрілами, які здійснює ворожа орда», – зазначив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Автівки поліцейських, на яких здійснюється евакуація, неодноразово потрапляють під російські обстріли кілька разів за день. Також поліція застосовує техніку, яку надав благодійний Фонд Говарда Баффета. Це мікроавтобуси, на яких працівники поліції також вивозять цивільних громадян.

Агентство Телевидения Новости