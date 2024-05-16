Не більше ніж на 8 км від кордону просунулися окупанти на півночі Харківщини

Аналітики Інституту вивчення війни оцінюють, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області та мають намір «буферну зону», а не просуватися вглиб Харківщини.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на звіт ISW.

Як зазначають у звіті, темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися після того, як окупанти спочатку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські офіційні особи, були менш захищеними.

Президент України Володимир Зеленський та українські військові заявили, що українські сили частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області, що межує з росією.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук’янців та Вовчанська, щоб створити плацдарми для подальшого наступу, але українські контратаки, артилерійські удари та удари безпілотників не дозволяють російським військам закріпитися в цих районах.

Представники Харківської обласної адміністрації заявили 15 травня, що постійні російські обстріли унеможливлюють встановлення українськими силами укріплень в межах трьох-п’яти кілометрів від кордону з рф у Харківській області, і що українські сили побудували першу і другу лінії оборони на відстані 12-13 кілометрів і 20 кілометрів від кордону, відповідно.

За оцінками ISW, російські сили просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону в північній частині Харківської області.

Окупанти, що діють на території росії, можуть легко завдавати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях поблизу кордону, а заборони на використання наданих Заходом систем озброєння для завдання ударів по тилових російських районах по той бік кордону роблять стаціонарні українські оборонні позиції поблизу кордону вразливими й, можливо, беззахисними.

Агентство Телевидения Новости