На Харківщині внаслідок обстрілу поранено троє поліцейських

15 травня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська поранення отримали троє працівників поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Пошкоджено службовий автомобіль.

Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини.

Екіпажі поліцейських вивезли з населених пунктів Вовчанської, Липецької, Циркунівської громад, які потерпають від постійних обстрілів росіян, 2565 місцевих мешканців.

Агентство Телевидения Новости