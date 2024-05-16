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На Харківщині внаслідок обстрілу поранено троє поліцейських
15 травня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська поранення отримали троє працівників поліції.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Пошкоджено службовий автомобіль.
Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини.
Екіпажі поліцейських вивезли з населених пунктів Вовчанської, Липецької, Циркунівської громад, які потерпають від постійних обстрілів росіян, 2565 місцевих мешканців.