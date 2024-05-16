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На Харківщині внаслідок обстрілу поранено троє поліцейських

На Харківщині внаслідок обстрілу поранено троє поліцейських

15 травня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська поранення отримали троє працівників поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Пошкоджено службовий автомобіль.

Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини.

Екіпажі поліцейських вивезли з населених пунктів Вовчанської, Липецької, Циркунівської громад, які потерпають від постійних обстрілів росіян, 2565 місцевих мешканців.

Агентство Телевидения Новости

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