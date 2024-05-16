Нафта в ЄС через Туреччину – як росія заробляє мільярди

Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи росії мільярдні прибутки.

Як повідомляє Економічна правда, про це пише Politico.

Згідно з дослідженнями Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і Центру вивчення демократії (CSD), а також незалежними звітами Politico, російська нафта, схоже, масово надходить до ЄС через Туреччину.

За словами старшого аналітика з енергетики CSD, Туреччина стала стратегічною зупинкою для російських паливних продуктів, що перенаправляються до ЄС, генеруючи сотні мільйонів податкових надходжень для Кремля.

У період з лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина збільшила свої закупівлі в росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями. За цей же період турецький експорт палива до ЄС підскочив на 107%.

«Це не означає, що кожна партія палива, яка прибуває до ЄС з Туреччини, є російською. Туреччина має нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 мільйон барелів нафти на день. І турецькі фірми також, ймовірно, перепродують частину неросійського палива до ЄС», – йдеться в повідомленні.

Загалом схема, за якою російське пальне потрапляє до ЄС, повʼязана з лазівкою в санкціях. Так, попри обмеження існує дозвіл на імпорт в ЄС «змішаного» палива, якщо воно маркується як неросійське.

За даними дослідження така схема принесла Москві до 3 млрд євро тільки з трьох портів (Джейхан, Мармара-Ереглісі та Мерсін) за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.

Митні органи Греції, яка є одною з найбільших імпортерів такого палива, повідомили, що вони здійснюють «відповідний контроль як на етапі митного оформлення, так і після нього”, і що “на сьогодні жодних порушень не виявлено».

Проте видання пояснює, що на практиці перевіряється документ із зазначенням походження вантажу, який називається «сертифікатом походження». Імпорт палива з російськими документами здебільшого є незаконним згідно із законодавством ЄС, але просто зміна бренду Туреччини старих вантажів на новий турецький сертифікат – ні.

Агентство Телевидения Новости