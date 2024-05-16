Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:58
Просмотров: 69

Нафта в ЄС через Туреччину – як росія заробляє мільярди

Нафта в ЄС через Туреччину – як росія заробляє мільярди

Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи росії мільярдні прибутки.

Як повідомляє Економічна правда, про це пише Politico.

Згідно з дослідженнями Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і Центру вивчення демократії (CSD), а також незалежними звітами Politico, російська нафта, схоже, масово надходить до ЄС через Туреччину.

За словами старшого аналітика з енергетики CSD, Туреччина стала стратегічною зупинкою для російських паливних продуктів, що перенаправляються до ЄС, генеруючи сотні мільйонів податкових надходжень для Кремля.

У період з лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина збільшила свої закупівлі в росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями. За цей же період турецький експорт палива до ЄС підскочив на 107%.

«Це не означає, що кожна партія палива, яка прибуває до ЄС з Туреччини, є російською. Туреччина має нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 мільйон барелів нафти на день. І турецькі фірми також, ймовірно, перепродують частину неросійського палива до ЄС», – йдеться в повідомленні. 

Загалом схема, за якою російське пальне потрапляє до ЄС, повʼязана з лазівкою в санкціях. Так, попри обмеження існує дозвіл на імпорт в ЄС «змішаного» палива, якщо воно маркується як неросійське.

За даними дослідження така схема принесла Москві до 3 млрд євро тільки з трьох портів (Джейхан, Мармара-Ереглісі та Мерсін) за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.

Митні органи Греції, яка є одною з найбільших імпортерів такого палива,  повідомили, що вони здійснюють «відповідний контроль як на етапі митного оформлення, так і після нього”, і що “на сьогодні жодних порушень не виявлено». 

Проте видання пояснює, що на практиці перевіряється документ із зазначенням походження вантажу, який називається «сертифікатом походження». Імпорт палива з російськими документами здебільшого є незаконним згідно із законодавством ЄС, але просто зміна бренду Туреччини старих вантажів на новий турецький сертифікат – ні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 