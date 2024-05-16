Обстріли Харківщини: двоє жінок загинули, чотири постраждали

За даними слідства, 16 травня орієнтовно о 00:20 військовослужбовці зс рф завдали ракетні удари по місту Чугуїв.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Три жінки отримали гостру реакцію на стрес.

Попередньо, ворог атакував місто двома ракетами С-300 з території бєлгородської області рф.

Сьогодні о 4:35 окупанти нанесли авіаудар по селу Богуславка Борівської ТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння. У 84-річної мирної мешканки гостра реакція на стрес.

Протягом минулої доби російська армія не припиняла обстрілювати прикордонну Вовчанську громаду.

У селі Графське загинула жінка 87 років. Ще одна 72-річна жителька загинула у місті Вовчанськ.

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости