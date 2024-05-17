З 18 травня запрацює Е-кабінет призовника: Міноборони

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, коли новий закон про мобілізацію офіційно набере чинності.

Як пише Кореспондент, про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, через електронний сервіс військовозобов’язані можуть оновити військово-облікові дані. Спочатку буде доступна mvp-версія (мінімальний набір функцій у застосунку). Розширена версія запрацює з червня 2024 року.

«Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання», – зазначив Лазуткін.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня 2024 року, передбачає й те, що оновити свої дані в ТЦК мають і жінки – медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

Агентство Телевидения Новости