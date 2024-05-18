Відсьогдні набув сили закон про мобілізацію

Закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку) набув чинності в суботу, 18 травня.

Про це повідомляє Українська правда.

Закон встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов’язані від 25 до 60 років.

Відповідно до закону, під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через кордон України.

Протягом 60 діб після набрання чинності законом усі військовозобов’язані мають уточнити свої персональні дані, зокрема адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за її наявності). Ця норма закону також поширюється на заброньованих осіб, осіб з відстрочкою від мобілізації та жінок-військовозобов’язаних.

Уточнення даних відбувається через ТЦК і СП, центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Закон обумовлює, що громадяни реєструють електронний кабінет за бажанням.

На військовий облік протягом 60 днів мають стати призовники, громадяни України віком до 25 років, які пройшли медичний огляд, прибули з-за кордону або з інших місцевостей України, набули громадянства України, а також ті, хто закінчив службу. Крім цього, на військовий облік мають стати військовозобов’язані, звільнені з військової служби особи, які мали спецзвання (поліція, прокурори), резервісти, які зараховані до військового оперативного резерву або уклали контракт на проходження служби у військовому резерві, та чоловіки віком 18-60 років, яких знято з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці.

Закон зобов’язує прийти до ТЦК і СП військовозобов’язаних, які мали у військовому квитку запис «обмежено придатний» (у законі поняття «обмежено придатний» вилучено) і пройти військово-лікарську комісію.

Відповідно до закону, громадянин повинен з’явитися за викликом до ТЦК і СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період, а також повідомляти про причини неприбуття у визначений строк; обов’язково прибувати на збірні пункти за викликом або повісткою.

Поважними причинами неприбуття за повісткою до ТЦК і СП є перешкода стихійного характеру, хвороба, смерть близьких родичів, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, через які не було змоги особисто прибути до зазначеного пункту і строку.

Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій.

Агентство Телевидения Новости