На Харківщині цивільне авто попало під обстріл рашистів: загинуло 2 людей
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагались на авто виїхати з міста Вовчанськ.
Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл.
70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці.
Дружина водія та пасажир отримали поранення.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.