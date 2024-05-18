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З 10 травня поліцейські евакуювали з небезпечних районів Харківщини 2876 громадян

З 10 травня поліцейські евакуювали з небезпечних районів Харківщини 2876 громадян

Під постійними обстрілами евакуаційні екіпажі поліції Харківської області продовжують працювати та вивозити цивільне населення.

З Чугуївського району поліцейські евакуювали 1769 громадян, з Харківського району 1107 громадян, повідомляє поліція Харківської області.

17 травня під час проведення евакуаційних заходів на території міста Вовчанськ поліцейські отримали повідомлення про ворожий обстріл. Екіпаж поліції разом з цивільними залишив службовий автомобіль та попрямував до найближчого укриття.

В результаті російського обстрілу пошкоджено службове авто «RENAULT DUSTER». Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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