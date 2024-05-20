У Харкові медзаклади потребують донорської крові

Медзаклади Харкова потребують донорської крові: необхідно терміново поповнити запаси резус-негативної належності І, III та IV груп.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на український центр трансплант-координації.

Охочим здати кров слід попередньо зателефонувати до Харківського обласного центру служби крові й уточнити можливий час донації.

Телефон для довідок: (095) 570-47-66.

Інформація, як правильно підготуватися до здавання крові – за посиланням.

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