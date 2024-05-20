20.05.2024 17:25
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У Харкові медзаклади потребують донорської крові
Медзаклади Харкова потребують донорської крові: необхідно терміново поповнити запаси резус-негативної належності І, III та IV груп.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на український центр трансплант-координації.
Охочим здати кров слід попередньо зателефонувати до Харківського обласного центру служби крові й уточнити можливий час донації.
Телефон для довідок: (095) 570-47-66.
Інформація, як правильно підготуватися до здавання крові – за посиланням.