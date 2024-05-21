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Харків атакували «шахеди»: в приватному секторі розпочалися пожежі, є постраждалі (оновлено)

Харків атакували «шахеди»: в приватному секторі розпочалися пожежі, є постраждалі (оновлено)

21 травня близько 2:10 у Харкові пролунала серія вибухів, є влучання, розпочалися пожежі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Внаслідок ворожої атаки «шахедами» Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо жертв та поранених уточнюється.

Оновлено о 2:53. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є дані про трьох постраждалих.

«Внаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу трьом постраждалим. В усіх – гостра реакція на стрес. Є загорання приватних будинків, гаражів», – повідомив начальник ОВА.

Оновлено о 3:06. «Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також надана медична допомога на місці», – повідомив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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