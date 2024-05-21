Харків атакували «шахеди»: в приватному секторі розпочалися пожежі, є постраждалі (оновлено)
21 травня близько 2:10 у Харкові пролунала серія вибухів, є влучання, розпочалися пожежі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Внаслідок ворожої атаки «шахедами» Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі», – йдеться в повідомленні.
Інформація щодо жертв та поранених уточнюється.
Оновлено о 2:53. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є дані про трьох постраждалих.
«Внаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу трьом постраждалим. В усіх – гостра реакція на стрес. Є загорання приватних будинків, гаражів», – повідомив начальник ОВА.
Оновлено о 3:06. «Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також надана медична допомога на місці», – повідомив Синєгубов.