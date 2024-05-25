Підземне місто у Харкові будуватиметься виключно за кошти інвесторів – Терехов

У Харкові вимушені будувати захисні споруди під землею для захисту населення, поки місто не отримало сучасних систем протиповітряної оборони.

Про це 24 травня, в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, повідомляє міськрада.

За його словами, це стосується і шкіл, і лікарняних установ.

Крім того, триває пошук інвесторів, за чиї кошти буде реалізований проєкт безпечного підземного містечка, який на міжнародному форумі презентувала КУ «Харківська інвестиційна агенція».

Планується, що в центральній частині Харкова буде збудоване підземне містечко зі школою, паркінгом, торговими майданчиками тощо.

«Це важлива ініціатива, яка допоможе людям почуватися захищеними. І ми не будемо витрачати на неї кошти міського бюджету, бо зараз нам дуже потрібно допомагати українським військовим. Тому будувати безпечне містечко під землею ми будемо виключно за кошти інвесторів», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости