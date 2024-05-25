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Прокурори зафіксували наслідки чергових ракетних атак по Харкову
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 25 травня приблизно о 00:40 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району Харкова.
Пошкоджено ліцей, автомобілі.
У житлових будинках вибито вікна.
За попередніми даними, зс рф вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М».
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.