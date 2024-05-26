12 загиблих, десять не опізнано: прокуратура оновила дані по наслідкам обстрілів Харкова

Кількість загиблих через ворожі авіаудари по харківському гіпермаркету 25 травня зросла до 12 людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Десять з них наразі не опізнано. Травмовано 43 людини.

Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.

Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів.

Інформація буде оновлюватись.

Агентство Телевидения Новости