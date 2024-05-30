Армія рф запустила по Харкову та передмістю 8 ракет: постраждали четверо людей
30 травня близько 2:00 у Харкові пролунала серія вибухів, було зафіксовано удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста, є постраждалі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – написав Терехов.
За даними мера, внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, двоє людей дістали осколкові поранення, в одної людини – гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури.
Також армія рф завдала ударів по селищу Мала Данилівка Харківського району.
«Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила», – йдеться в повідомленні.
Загалом по місту й області армія рф випустила 8 ракет з території бєлгорода.