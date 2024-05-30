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Армія рф запустила по Харкову та передмістю 8 ракет: постраждали четверо людей

Армія рф запустила по Харкову та передмістю 8 ракет: постраждали четверо людей

30 травня близько 2:00 у Харкові пролунала серія вибухів, було зафіксовано удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – написав Терехов.

За даними мера, внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, двоє людей дістали осколкові поранення, в одної людини – гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури.

Також армія рф завдала ударів по селищу Мала Данилівка Харківського району.

«Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила», – йдеться в повідомленні.

Загалом по місту й області армія рф випустила 8 ракет з території бєлгорода.

Агентство Телевидения Новости

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