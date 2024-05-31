Окупанти мають намір розпочати другу фазу наступу під Харковом – ISW

Підкріплення для російських військових на Харківщині вказує на спроби відтягнути українські сили з критичних ділянок лінії фронту на сході України. Імовірно, росіяни планують почати другу фазу свого наступу на Харківщині.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), пише Кореспондент.

Експерти зазначають, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і Генштаб України 30 травня повідомили, що російські військові перекидають підрозділи, додаткові полки й бригади з інших ділянок лінії фронту та з полігонів до Стрілеча-Липці та Вовчанськ.

Однак цих сил недостатньо для повномасштабного наступу та прориву.

Аналітики зауважили, що перекидання російськими військовими підкріплення до Харківської області вказує на те, що вони, ймовірно, продовжують приділяти пріоритет зусиллям з відтягнення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та спроби створити «буферної зони» на півночі Харківської області.

Російські сили можуть стримувати багато резервів Північного угруповання військ, яке укомплектовано елементами 11-го армійського корпусу, 44-го АК та 6-ї загальновійськової армії — усі частини російського Ленінградського військового округу (ЛВО), припускає ISW.

Поки це угруповання військ не наближається до запланованої кінцевої чисельності в 50 000-70 000 осіб. Але й на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, воно не матиме необхідної живої сили, для проведення успішної операції з оточення або захоплення міста Харкова, вважають аналітики.

Агентство Телевидения Новости