Ранковий ракетний удар по Харківщині: є поранені

Близько 5:00 години ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На момент ракетного удару у двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них – одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

Виникла пожежа.

У всіх постраждалих – стан середньої важкості, в однієї дитини – гостра реакція на стрес, зазначив Синєгубов.

Постраждалі госпіталізовані до лікарні.

Агентство Телевидения Новости