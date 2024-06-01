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Ранковий ракетний удар по Харківщині: є поранені
Близько 5:00 години ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
На момент ракетного удару у двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них – одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
Виникла пожежа.
У всіх постраждалих – стан середньої важкості, в однієї дитини – гостра реакція на стрес, зазначив Синєгубов.
Постраждалі госпіталізовані до лікарні.