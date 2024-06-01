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Цієї ночі над Україною було збито 46 «шахедів» та 35 ракет

Цієї ночі над Україною було збито 46 «шахедів» та 35 ракет

У ніч проти 1 червня окупанти випустили по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних дронів типу Shahed.

ЗСУ вдалося знищити 35 ракет і майже всі «шахеди», повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – рф.);4 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф).

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;4 крилаті ракети «Калібр»;1 крилату ракету «Іскандер-К»;46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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