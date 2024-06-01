Зруйновану друкарню «Фактор-Друк» у Харкові буде відновлено

Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профінансує відновлення друкарні «Фактор-Друк», зруйнованої російським ракетним ударом 23 травня.

Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Книжковому арсеналі.

За її словами, філантроп Говард Баффет допоможе друкарні оплатити все необхідне обладнання, аби якнайшвидше відновити роботу, щоб українські діти мали доступ до підручників, а видавці могли продовжити друкувати книги.

Говард Баффет вже налагодив роботу із Сергієм Політучим, президентом групи компаній «Фактор» щодо пошуку необхідного обладнання. За словами Сергія Політучого, за сприятливих умов друкарню планують відновити за 4-5 місяців.

Крім того, за словами Юлії Свириденко, для видавців доступні й Урядові програми. Зокрема, видавництва та типографії зможуть отримати грант до 8 мільйонів гривень на закупівлю обладнання чи інші потреби.

«Ці кошти не потрібно повертати, потрібно лише працевлаштувати людей. Податися на участь у грантових програмах можна дуже просто – через портал Дія. Та ми розуміємо, що для відновлення харківського видавництва «Фактор-Друк» гранту недостатньо, тому ми звернулися до доброго друга України, американського філантропа Говарда Баффета. І він щедро зголосився відновити «Фактор-Друк» власним коштом. Щиро дякую Говарду за його підтримку українського книговидавництва. Дякую Харкову за незламність, стійкість і за те, що продовжує боротьбу попри все», – розповіла Юлія Свириденко.

Також Юлія Свириденко наголосила, що удар по харківській типографії «Фактор-Друк» був не випадковим, а ще одним проявом системної політики росії зі знищення української культури.

Удар ворога суттєво знизив потужності книговидавничої галузі. На підприємстві згоріло близько 50 тисяч книг. Тому нині відновлення книговидавничої галузі є одним із пріоритетних завдань.

Агентство Телевидения Новости