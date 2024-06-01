Що відбувалося на Харківщині за добу: зведення ХОВА

До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок.

Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

1 червня. 5:00 місто Балаклія Ізюмського району. Ракетний обстріл. На момент удару у двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. Виникла пожежа. У всіх дванадцяти постраждалих — стан середньої важкості, в однієї дитини — гостра реакція на стрес. Госпіталізовані до лікарні.

20:29 Чугуївський район, село Юрченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруду.

17:58 Харківський район, село Козача Лопань. Внаслідок влучання БПЛА горів приватний будинок.

16:37 Харківський район, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу БПЛА горів легковий автомобіль. Також пошкоджено ще один легковий автомобіль та гаражні ворота.

16.30 село Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.

14:00 Чугуївський район, село Шестакове. Внаслідок обстрілу КАБами території ферми постраждало 2 чоловіків. Загинули 32 тварини, які були на фермі. 13.00 село Руська Лозова Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

13:00 Чугуївський район, селище Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 7 будинків.

10:30 Вовчанськ. Внаслідок обстрілу КАБ було зруйновано будинок, поранено одну людину.

На Харківському напрямку ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби по українських населених пунктах з території російської федерації.

На Купʼянському напрямку противник 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Бойові дії ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка Берестове та Дружелюбівка. Ситуаціяконтрольована.

Всього евакуювали 11 тисяч 436 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости