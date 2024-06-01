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На Харківщині вирують лісові пожежі: більшість спричинили окупанти

На Харківщині вирують лісові пожежі: більшість спричинили окупанти

На Харківщині триває гасіння 9 лісових пожеж.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти.

Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі близько 2 тис. 300 га.

Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.

Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами.

Агентство Телевидения Новости

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