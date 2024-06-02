На Харківщині горять ліси: сім пожеж охопили площу понад 3900 га

Протягом доби з 1 по 2 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди, з яких:

44 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;3 – на допомогу населенню;2 – на чергування;3 – інші виїзди.

Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони трапились у природних екосистемах. Зокрема дві з них – у лісових масивах.

Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 3900 га. Рятувальникам та працівникам лісгоспів вдалось локалізувати чотири з цих пожеж на загальній площі понад 2250 га. Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 97 рятувальників ДСНС, два піротехнічних та один медичний розрахунок. Також 10 одиниць техніки лісгоспів та 34 лісівники.

Завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому 30 травня ворожим ракетним ударом п’ятиповерховому будинку в Новобаварському районі Харкова. Там загинуло 7 осіб, фрагмент 8 особи передано працівникам Нацполіції. 26 людей постраждали.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 43 вибухонебезпечні предмети.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11493 особи, з них 879 дітей та 262 маломобільні особи.

Агентство Телевидения Новости